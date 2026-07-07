Технологии

Работодатели перестают доплачивать за навык работы с нейросетями

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Навык работы с нейросетями перестаёт быть редки...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Навык работы с нейросетями перестаёт быть редким преимуществом на рынке ИТ. Всё чаще работодатели воспринимают его как обязательный и не предлагают за него более высокую зарплату. Искусственный интеллект постепенно становится привычным инструментом, а не конкурентом человеку.

По данным НИУ ВШЭ, упоминания навыков работы с нейросетями встречаются лишь в 3% вакансий. Чаще всего ИИ выступает мягким дополнением к должности, усиливая ценность других компетенций — аналитических и управленческих. Работодатели оценивают не сам факт использования ИИ, а то, как сотрудник с его помощью ускоряет работу и повышает качество результата.

Как отметил заместитель руководителя направления Т1 ИИ Сергей Карпович, сильного кандидата отличает умение грамотно ставить задачи нейросети, критически оценивать ответы и понимать ограничения технологии. Ещё важнее способность применять ИИ для решения реальных бизнес-задач: автоматизировать рутину, создавать прототипы, тестировать гипотезы и предлагать улучшения процессов.

ИИ хорошо справляется с обработкой информации и типовыми интеллектуальными задачами, но не заменяет человеческое взаимодействие и ответственность. На первый план выходят эмоциональный интеллект, умение договариваться, управлять конфликтами и принимать решения в условиях неопределённости.

По словам ИТ-директора АО «КИВИ» Олега Васютина, сам факт использования ИИ уже не даёт зарплатного преимущества — это ожидаемый минимум. Работодателю важнее, способен ли специалист встроить ИИ в реальные финансовые процессы с минимальными рисками. Ключевыми становятся проектирование и контроль ИИ-агентов, а также оценка выводов модели, особенно в финтехе, где цена нарушения регуляторных требований крайне высока.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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