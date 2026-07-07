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Жара и грозы: погода в Татарстане 8 июля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Прогноз погоды в Татарстане на 8 июля: ночью до...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В День семьи, любви и верности, 8 июля, жителей Татарстана ждет переменчивая погода. Ночью синоптики прогнозируют дожди с грозами и туман, а днем осадки прекратятся, воздух прогреется до +23…+28 градусов. В Казани столбики термометров поднимутся до +26…+28.

По данным Гидрометцентра РТ, при грозах порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Ночные температуры составят +11…+16 градусов по региону и +14…+16 в столице.

После праздничной среды в Татарстане установится жаркая погода. В четверг и пятницу республика окажется под влиянием антициклона, который принесет сухой воздух. Осадки маловероятны, хотя местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозе может усиливаться до 20 м/с.

Ночью ожидается +10…+17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+30. Самый знойный день — четверг, 9 июля: на западе Татарстана термометры могут показать +32 градуса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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