Ученые нашли следы общей культуры людей и неандертальцев

Около 59 тысяч лет назад неандертальцы и современные люди могли иметь схожие охотничьи стратегии, технологии изготовления каменных орудий и символические практики на территории современной Турции. К такому выводу пришли ученые, изучившие находки из пещеры Учагызлы II на средиземноморском побережье. Результаты исследования опубликованы 6 июля в журнале Live Science.

Пещера расположена к северу от Сирии, в регионе, который в доисторическое время служил коридором между Левантом и Евразией. В ней обнаружили зубы, часть челюсти, каменные орудия и морские раковины. По внутренней структуре ископаемых зубов специалисты различили останки неандертальцев и Homo sapiens, а возраст осадков определили методом оптически стимулированной люминесценции.

Согласно датировкам, неандертальцы населяли пещеру примерно от 77 до 59 тысяч лет назад, а Homo sapiens — от 59 до 47 тысяч лет назад. Хотя эти группы занимали место в разные периоды, археологические слои показали устойчивое сходство в охоте, собирательстве и обработке камня. Обе группы использовали местные источники кремня и охотились на одних и тех же животных, включая диких коз, ланей, косуль и кабанов.

Кроме того, в слоях найдены 29 раковин небольшого морского моллюска Columbella rustica. Их, по-видимому, приносили в пещеру не для еды, а как украшения. Некоторые раковины были просверлены, а одна из находок периода неандертальцев имела следы намеренного нагревания, изменившего цвет. «Наши находки указывают на глубокий уровень культурного взаимодействия. Эти две разные, но близкородственные человеческие группы не просто адаптировались к одной и той же среде: они, вероятно, разделяли символические предпочтения», — заявил соавтор исследования, палеоантрополог Киотского университета Наоки Моримото.

Авторы считают, что данные из Учагызлы II согласуются с находками из пещеры Тиншемет в Израиле, где ранее также сообщалось о признаках похожего поведения разных человеческих групп. При этом такие результаты отличаются от данных из пещеры Мандрен во Франции, где неандертальцы и современные люди, по мнению исследователей, могли сменять друг друга, но не оставили следов непрерывной культуры. Палеолитический археолог Университета Виктории Эйприл Ноуэлл, не участвовавшая в исследовании, заявила, что такие памятники заставляют пересматривать представления о культурных отношениях между неандертальцами и Homo sapiens. «Показывая культурную преемственность и повышенный уровень взаимодействия, такие места, как Тиншемет и Учагызлы II, меняют то, что, как нам казалось, мы знали о неандертальцах, Homo sapiens и других современных им группах Homo», — сказала она.

При этом исследователи подчеркивают, что многие вопросы остаются открытыми. В частности, пока не ясно, где именно возникали общие практики, как они передавались и были ли культурные сходства связаны с контактами и смешением между группами.