вовремя
Подборка ресторанов, кафе и сервисов, которые привозят еду и товары прямо к вам
Доставка давно стала частью повседневной жизни. Ужин после работы, семейный вечер, встреча с друзьями или просто день, когда не хочется выходить из дома — всё решается в несколько кликов.
Проект «Доставка» собрал рестораны, кафе и сервисы, которые работают быстро и стабильно: горячие блюда, десерты, напитки, продукты и готовые решения для любого повода. Здесь — места, которым можно доверить вкус и своевременность.
«Татмак» — пиццерия с историей и узнаваемым вкусом, которая давно стала частью гастрономической жизни города. Сегодня любимые блюда можно заказать с доставкой домой или в офис. В меню — пицца на фирменном корже, wok, панини, хот-доги, картофель фри и сырные шарики — удобный формат для обеда, ужина или большой компании.

Преимущества «Татмак»:
  • 15 пиццерий в Казани и 14 филиалов за её пределами
  • Доставка по Казани и ближайшим городам
  • Предзаказ в приложении «Закажи и Забери»
  • Удобный заказ через Яндекс Еду, Delivery и Купер
  • Большой выбор блюд помимо пиццы

Акции по локациям:
  • ул. Вересаева, 2а — 6-ой вок за 1 руб.
  • ул. Залесная, 72 — 6-ая картошка фри за 1 руб.
  • ул. Сабит, 2А — Комбо «Старт»: 2 пиццы на корже за 355 руб.
  • Куюки, ул. Олимпийская, 9 — Комбо «Стрит»: наггетсы + сырные шарики + фри + напиток + соус = 535р.
  • ул. Шоссейная, 2ж — 6-я пицца на корже за 1 руб.
  • Усады, ул. Дорожная, 16 — скидка 10% имениннику в ДР
Папа Джонс — международная сеть пиццерий, которая уже с 1984 года делает ставку на свежие ингредиенты и проверенные рецепты, оставаясь одним из лидеров в своей категории.

Здесь не ищут компромиссов: каждая пицца готовится из отборных продуктов по семейным рецептам, чтобы сохранить насыщенный вкус и качество на уровне, к которому привыкли миллионы гостей по всему миру. Доставка позволяет получить тот самый вкус без ожиданий и лишних усилий — дома, в офисе или на встрече.

Преимущества Папа Джонс:
— свежие и отборные ингредиенты в каждой пицце
— рецепты, проверенные мировым опытом
— стабильное качество в любой точке сети
— удобная доставка для любого повода
— сочетание вкуса и высокого уровня сервиса

Папа Джонс. Лучше ингредиенты. Лучше пицца
Акции:
— скидка 15% в День рождения в зале по паспорту
— скидка 10% на самовывоз при заказе на сайте или в приложении

Сеть пиццерий Папа Джонс проводит детские мастер-классы, запись на сайте papakids.ru
Box Catering — доставка фуршетных закусок в боксах по Казани и пригородам — формат, который подходит для праздников, встреч и мероприятий любого масштаба.

В ассортименте — детские боксы, десерты, нарезки, салаты, горячие блюда и BBQ-наборы. Всё готовится перед отправкой, чтобы сохранить свежесть и подачу. Заказ можно оформить даже в день мероприятия — удобно, когда времени на подготовку нет. Так вы сможете сосредоточиться на празднике, не переживая о качестве еды.

Преимущества Box Catering:
— доставка фуршетных боксов под разные форматы мероприятий
— приготовление перед отправкой и контроль качества продуктов, проверенные поставщики
— возможность срочных и крупных заказов без ограничений
— широкий выбор: от детских боксов до BBQ-наборов
— удобная доставка по Казани и пригородам
— не только вкусные, но и красивые решения

Акция: на заказ в День рождения предоставляется скидка 10%
«Аппетит» — сервис доставки роллов, пиццы, сетов и воков в Казани. Компания работает с 2018 года и охватывает большинство районов города.

Здесь делают ставку на удобство: понятный заказ через сайт или приложение, быстрая доставка в среднем за 50 минут и меню, в котором легко найти вариант под любой повод — от ужина дома до встречи с друзьями. При этом блюда отличаются щедрой начинкой и стабильным вкусом от заказа к заказу.

Преимущества «Аппетит»:
— быстрая доставка по городу в среднем за 50 минут
— большие порции и насыщенная начинка
— удобный заказ через сайт и мобильное приложение
— стабильное качество и понятный сервис
— выгодные предложения для новых и постоянных клиентов

Для новых гостей действует скидка 30% на первый заказ, а постоянные клиенты получают бонусы и акции.

«Аппетит» — когда хочется заказать быстро, вкусно и без лишних сомнений.

Акции:
  • скидка 30% для новых клиентов на первый заказ
  • бонусы, акции и специальные предложения для постоянных клиентов
  • по промокоду PROKAZAN сет «Радость» в подарок при заказе от 1399₽ *
*Промокод можно активировать 1 раз с одного устройства. Акция не суммируется с другими акциями, протоколами, списаниями бонусов.
Garden Cafe — ресторан европейской и национальной кухни с доставкой по Казани. Здесь можно заказать как повседневный обед, так и праздничный ужин для семьи или друзей, не тратя время на готовку. Широкое меню включает салаты, горячие блюда, десерты и эксклюзивные сезонные позиции, чтобы удивить любого гурмана.

Преимущества доставки Garden Cafe:
— Бесплатная доставка при заказе от 3500₽, быстрый сервис по всему городу
— Индивидуальный подход к заказу, готовность учесть даже смелые пожелания заказчика
— Контроль качества на каждом этапе — уверенность в свежести и вкусе
— Широкий ассортимент блюд и продуктов на любой вкус

С Garden Cafe ваш праздник или обычный день становятся вкуснее и проще — заказывайте и наслаждайтесь моментом.
При заказе от 5000₽ с 12:00 до 20:00 ежедневно пицца Маргарита бесплатно*
*Акция действительна с 13 апреля по 13 мая 2026 года
Кейтеринг «Ваниль» — доставка еды для тех, кто хочет наслаждаться моментом и не думать о том, что приготовить на праздник. Это готовые решения для мероприятий, где продумано всё: от меню до сервировки, обслуживания и финальной уборки.

Команда работает не на поток, а на качество — берёт ограниченное количество заказов и уделяет внимание каждой детали. Меню подбирается индивидуально под формат события, вкус и бюджет, а блюда готовятся только под заказ — свежо и вовремя. Остаётся только наслаждаться атмосферой и гостями.

Преимущества кейтеринга «Ваниль»:
— полный цикл услуг: еда, сервировка, обслуживание и уборка
— индивидуальный подбор меню под вкус и бюджет
— приготовление только под заказ с контролем свежести
— стильная подача, впечатляющая гостей
— есть своя посуда: стеклянная и качественная эко-одноразовая
— удобные форматы: боксы, фуршеты, мероприятия

Кейтеринг «Ваниль" — когда праздник проходит легко, а все заботы остаются за кулисами.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ