Засоренные ливневки вызвали подтопления после ливня в Казани

Сильный ливень обрушился на Казань днем 5 июня. Всего за 20 минут — с 14:10 до 14:30 — выпало около 5 мм осадков. Это привело к подтоплениям на нескольких улицах города.

Для устранения последствий стихии на дороги вышли три бригады МУП «Городское благоустройство». Специалисты очистили дождеприемные решетки от мусора и травы, которые мешали отводу воды. В результате подтопления были ликвидированы на проспекте Победы, улицах Рихарда Зорге, Габдуллы Тукая и других участках.

В коммунальной службе пояснили, что скопление воды чаще всего происходит из-за засоренных ливневок. После очистки система водоотведения возвращается к штатной работе.