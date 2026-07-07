Засоренные ливневки вызвали подтопления после ливня в Казани
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Сильный ливень обрушился на Казань днем 5 июня. Всего за 20 минут — с 14:10 до 14:30 — выпало около 5 мм осадков. Это привело к подтоплениям на нескольких улицах города.
Для устранения последствий стихии на дороги вышли три бригады МУП «Городское благоустройство». Специалисты очистили дождеприемные решетки от мусора и травы, которые мешали отводу воды. В результате подтопления были ликвидированы на проспекте Победы, улицах Рихарда Зорге, Габдуллы Тукая и других участках.
В коммунальной службе пояснили, что скопление воды чаще всего происходит из-за засоренных ливневок. После очистки система водоотведения возвращается к штатной работе.
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