С начала года в бюджет РТ поступило почти 1,3 млрд рублей неналоговых доходов

С 1 января по 1 августа 2026 года бюджет Татарстана пополнился почти на 1,3 млрд рублей неналоговых доходов. Больше всего принесли дивиденды — 816,64 млн рублей, это свыше половины всей суммы. Остальное дали аренда имущества и земли, продажа активов и другие поступления.

В частности, аренда имущества принесла 173,99 млн рублей, аренда земли — 81,66 млн. Отчисления от чистой прибыли ГУПов составили 40 млн рублей, доверительное управление — 73,11 млн, сервитут — 27,47 млн.

Продажа имущества дала 52,66 млн рублей, земельных участков — 5,98 млн. Прочие доходы — 0,05 млн.

В Минземимущества РТ пояснили, что стабильные поступления от использования и реализации госимущества — итог системной работы по управлению активами. Ранее «Татар-информ» сообщал, что за первое полугодие 2026 года в бюджет республики поступило 373,3 млрд рублей.