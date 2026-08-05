Флигель в татарстанском музее-заповеднике обрел исторический облик

Деревянный флигель XIX века в музее-заповеднике Ленино-Кокушкино практически вернулся к историческому облику. Реставрация заняла два года после разрушительного пожара, который в марте 2022 года уничтожил стены, крышу, перекрытия и внутреннее убранство.

От постройки тогда уцелели только кирпичный цоколь на бутовом фундаменте и старинные печи. Реставраторы сначала перебрали сохранившиеся деревянные элементы, демонтировали аварийную кровлю, а затем восстанавливали здание по архивным чертежам и фотографиям. Новый сруб возвели строго по контурам фундамента, вернули утраченные детали фасада и отреставрировали печи.

В Комитете РТ по охране объектов культурного наследия рассказали, что облик решили воссоздать максимально приближенным к оригиналу — таким, каким флигель был до реконструкции 1980-х годов. Восстановлены первоначальные пропорции, высотные отметки и архитектурные детали.

«Реставраторы провели масштабную работу, изучив архивные чертежи и фотографии. На основе этих данных разработана научно-проектная документация, главная цель которой — обеспечить физическую сохранность объекта и вернуть его историко-культурную ценность», — отметила начальник отдела сохранения объектов культурного наследия Комитета РТ Эльза Бабушева.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске обустроят фонтан и яблоневый сад — там также восстанавливают историческую застройку.