Экономика

65% россиян отказались от онлайн-покупок из-за доставки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Опрос IT-интегратора AWG: 65% россиян отказываю...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Исследование IT-интегратора AWG показало, что главной причиной отказа от покупок в интернет-магазинах и на маркетплейсах стали неподходящие сроки или стоимость доставки — такой фактор назвали 65% участников опроса. При этом 30% респондентов уходят после просмотра карточки товара.

Цена остается главным критерием выбора магазина для 69% опрошенных, ассортимент — для 55%. Быстрая доставка важна 40%, простой возврат — 35%, причем последнему чаще уделяют внимание покупатели старше 45 лет. Удобную навигацию и отзывы отметили по 31% участников, персональные рекомендации интересуют 4%, а работу поддержки — 3%.

Самый заметный сдвиг произошел на этапе изучения товара. Доля покупателей, которых раздражает отсутствие подробного описания, за год выросла с 13% до 35%, а недовольство отсутствием отзывов и рейтингов — с 15% до 33%.

При оформлении заказа обязательная регистрация раздражает 42% респондентов — на 17 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Доля недовольных отсутствием точных данных о цене и сроках доставки удвоилась — с 17% до 34%. Еще 24% опрошенных уходят, уже положив товар в корзину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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