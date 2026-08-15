Технологии

В Екатеринбурге показали аппараты «Швабе» для реанимации новорожденных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Екатеринбурге холдинг «Швабе», входящий в Ростех, показал новые медицинские аппараты для реанимации и экстренной помощи. Среди них — устройство для поддержки дыхания новорожденных Reanimon, аппарат ИВЛ АИВЛ-Д и автоматический дефибриллятор АНД А25.

Технику уже начали применять в городской больнице № 40. По словам гендиректора УОМЗ Анатолия Слудных, в медучреждение поставлено 40 единиц оборудования холдинга; развитие наркозно-дыхательной и неонатальной техники он назвал приоритетом Ростеха.

Новинки осмотрели вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Денис Паслер. Они посетили приемное отделение, работающее по системе триаж, и обновленные родовые залы.

Голикова заявила, что новая техника повышает качество и скорость диагностики, что важно для национальных целей по росту населения.

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