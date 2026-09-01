Спасательную технику для борьбы со стихией впервые выставят в Казани

XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» впервые примет Татарстан. Ранее выставка постоянно работала в подмосковном парке «Патриот». О планах на брифинге рассказал советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

В экспозиции заявлены 84 единицы техники, которую представят 230 организаций. В их числе два спасательных вертолета: Ми-38 Казанского вертолетного завода со стартовым заказчиком в лице МЧС России и Ка-226Т, выпускаемый в Башкирии. Также посетителям покажут пожарный поезд.

Показ техники запланирован на 5 сентября. Все машины выставят в статическом режиме, чтобы желающие могли заглянуть в салоны.