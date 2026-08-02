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В Адыгее раскопки подтвердили существование древнего поселения у могильника

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Адыгее на Азишском хребте археологи нашли дре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На Азишском хребте в Адыгее археологи нашли следы древнего поселения. Оно располагалось рядом с протомеотским могильником, найденным ранее. В культурном слое сохранились очаги, рабочие инструменты и остатки животноводческой деятельности, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Раскопки ведутся в рамках проекта Российского научного фонда «Северный Кавказ в эпоху поздней бронзы и раннего железного века: люди, кони, металл». Руководит проектом доктор исторических наук Анатолий Канторович, полевые работы в республике возглавляет Владимир Эрлих — сотрудник Государственного музея искусства народов Востока.

Ученые работают на археологическом комплексе «Азишский 1». Интерес к нему появился после исследований 2023 года: тогда в кургане «Азишский 16» (энеолит — ранняя бронза, примерно III тысячелетие до н. э.) обнаружили протомеотский могильник с 22 захоронениями, в том числе с бронзовыми и другими металлическими предметами. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронения относятся к X–IX векам до нашей эры.

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