Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат с 12 по 29 сентября

С 12 по 29 сентября в Казани ограничат движение на Сибирском тракте. Причина — строительство газопровода, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Ограничения затронут участок в районе дома №48, корпус 2. Там частично закроют проезд, включая парковочную зону. Это значит, что водителям придется заранее искать альтернативные маршруты, чтобы не попасть в пробку.

Кроме того, в городе уже анонсированы другие ограничения. Ранее стало известно, что на два месяца перекроют участок от улицы Шишкина до улицы Майская. Водителям стоит учитывать это при планировании поездок по Казани.