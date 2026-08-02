Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат с 12 по 29 сентября
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
С 12 по 29 сентября в Казани ограничат движение на Сибирском тракте. Причина — строительство газопровода, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.
Ограничения затронут участок в районе дома №48, корпус 2. Там частично закроют проезд, включая парковочную зону. Это значит, что водителям придется заранее искать альтернативные маршруты, чтобы не попасть в пробку.
Кроме того, в городе уже анонсированы другие ограничения. Ранее стало известно, что на два месяца перекроют участок от улицы Шишкина до улицы Майская. Водителям стоит учитывать это при планировании поездок по Казани.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец