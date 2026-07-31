Старые пластиковые карты: 6 полезных применений на кухне, даче и во время ремонта

Старые банковские, скидочные и подарочные карты часто годами лежат в ящике, а потом отправляются в мусор. Но прочный гибкий пластик может ещё послужить: им удобно счищать грязь, наносить затирку, делать бирки для растений и даже организовывать провода.

Главное — сначала обезопасить карту: уничтожить личные данные, повредить чип и магнитную полосу, вымыть пластик с мылом. Тогда из ненужной вещи получится простой домашний инструмент, который не жалко испортить.

Почему старые карты не стоит выбрасывать сразу

Большинство пластиковых карт сделаны из плотного материала, который держит форму, не боится влаги и хорошо гнётся. Такая карта тонкая, но достаточно жёсткая, поэтому работает как мини-шпатель или скребок.

Это удобный пример повторного использования пластика: вещь уже произведена, значит, лучше дать ей вторую жизнь, чем сразу отправлять в мусор.

«Во время ремонта я впервые использовала старую карту вместо шпателя. Оказалось, для мелких задач она удобнее многих инструментов», рассказала корреспондент Город Киров Ангелина Сергеева.

Что сделать с картой перед использованием

Перед любым применением проверьте, нет ли на карте персональных данных. Старые банковские карты нельзя просто складывать в коробку с хозяйственными мелочами.

Разрежьте карту так, чтобы были повреждены номер, имя, чип и магнитная полоса. Если карта нужна целиком для скребка, используйте лучше старую скидочную или подарочную без важных данных.

После этого вымойте карту с мылом и высушите. Если планируете использовать её на кухне для уборки поверхностей, дополнительно протрите спиртовой салфеткой.

Не нагревайте карту и не используйте её на горячем металле. При высокой температуре пластик может деформироваться и выделять неприятный запах.

Идея №1. Скребок для решётки гриля

После шашлыков решётку часто приходится долго отмывать от жира и нагара. Старая карта может стать удобным скребком, если подогнать её под расстояние между прутьями.

Приложите карту к решётке и отметьте маркером места, где проходят прутья. Ножницами вырежьте небольшие треугольные или полукруглые выемки. Затем обработайте края мелкой наждачной бумагой, чтобы не поцарапать руки.

Использовать такой скребок нужно только на тёплой, а не горячей решётке. Оптимально — когда металл уже остыл настолько, что рядом можно спокойно держать руку.

Для нержавейки и чугуна способ подходит хорошо. Для эмалированных, полированных и деликатных покрытий нажим должен быть минимальным, иначе можно оставить следы.

После чистки решётку всё равно нужно вымыть с мылом и хорошо ополоснуть.

Идея №2. Мини-шпатель для затирки и шпаклёвки

Старая пластиковая карта выручает при мелком ремонте. Ею удобно наносить затирку между плитками, разравнивать шпаклёвку в небольшой трещине, счищать остатки клея или поддевать засохшие капли краски.

Пластик мягче металла, поэтому меньше рискует поцарапать поверхность. При этом карта достаточно жёсткая, чтобы распределять состав тонким слоем.

Если нужна большая жёсткость, можно склеить две-три карты вместе. Получится плотный самодельный шпатель для разовых работ.

«Для маленьких трещин и стыков карта часто удобнее обычного шпателя: она тонкая, гибкая и проходит туда, где большой инструмент мешает», отметила Ангелина Сергеева.

Идея №3. Подставка для телефона

Из старой карты можно быстро сделать простую подставку для телефона. Она пригодится на кухне, если нужно смотреть рецепт, или на рабочем столе для видеозвонка.

Согните карту под углом и сделайте небольшие прорези, чтобы телефон не соскальзывал. Для более устойчивой конструкции карту можно согнуть в двух местах, как маленькую «гармошку».

Если телефон в толстом чехле, прорези делайте шире. Для тяжёлых моделей лучше использовать две карты, склеенные между собой, или сделать дополнительную опору сзади.

Такой держатель не заменит полноценную подставку, но как быстрый дачный вариант работает отлично.

Идея №4. Органайзер для проводов

Провода от зарядок, наушников и мелкой техники постоянно путаются в ящиках. Карта помогает сделать простой держатель.

Сделайте по краям карты небольшие прорези. Намотайте провод вокруг карты и зафиксируйте концы в прорезях. Чтобы не путаться, подпишите карту маркером: «телефон», «планшет», «фонарь», «наушники».

Для тонких проводов подойдут небольшие надрезы, для толстых — более широкие выемки. Главное — не делать острые края, которые могут повредить изоляцию.

Такой органайзер особенно удобен в дорожной сумке, ящике на даче или коробке с инструментами.

Идея №5. Бирки для растений

Старые карты можно разрезать на полоски и превратить в прочные бирки для рассады, грядок и комнатных растений.

Напишите название сорта перманентным маркером, приклейте полоску к деревянной шпажке или вставьте прямо в землю, если пластик достаточно длинный.

Обычный маркер на солнце быстро выцветает, поэтому надпись лучше защитить прозрачным скотчем. Ещё надёжнее — выцарапать название иголкой или шилом. Такая маркировка не смоется дождём.

Пластик не боится влаги, поэтому бирки служат дольше бумажных. Но осенью их лучше собрать, чтобы не оставлять мелкий пластик в почве.

Идея №6. Скребок для кухни и уборки

Картой удобно счищать засохшие капли на столешнице, следы наклеек, пригоревшие остатки с противня, воск, пластилин или тесто с рабочей поверхности.

Пластиковый край действует мягче металлического ножа и часто не оставляет царапин. Но всё зависит от покрытия, поэтому сначала лучше проверить на незаметном участке.

Не используйте карту на антипригарных сковородах, эмали, лакированных фасадах и глянцевых поверхностях с сильным нажимом. Там даже пластик может оставить след.

Для контакта с едой лучше не использовать старые банковские карты и карты из-под бытового хранения. Они не являются пищевой тарой. Зато для уборки кухни после готовки такой скребок подходит хорошо.

Чего нельзя делать со старыми картами

Не используйте целые банковские карты с видимым номером, именем, чипом или магнитной полосой. Их нужно уничтожить перед бытовым применением или утилизацией.

Не применяйте карту на горячей решётке, сковороде или противне. Пластик не рассчитан на нагрев.

Не используйте карту как нож для продуктов. Для еды безопаснее брать кухонные инструменты из материалов, предназначенных для контакта с пищей.

Не чистите картой антипригарные покрытия. Даже если она кажется мягкой, риск повредить поверхность остаётся.

Не оставляйте карты на открытом солнце или в машине летом. От жары пластик может покоробиться.

Лайфхак: скребок для гриля за 30 секунд

Самый полезный дачный вариант — сделать скребок под свою решётку. Приложите карту к прутьям, отметьте расстояние, вырежьте выемки и слегка сгладьте края наждачной бумагой.

Чистить нужно тёплую решётку, когда жир ещё не застыл окончательно, но металл уже не обжигает. Несколько движений вдоль прутьев — и основная грязь отходит быстрее.

После этого решётку обязательно промойте горячей водой с моющим средством. Карта снимает нагар, но не заменяет полноценное мытьё.

Один такой скребок может прослужить весь сезон, если не перегревать пластик и не ломать его на слишком толстом нагаре.

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