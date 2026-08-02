В казанском парке Победы прошел митинг в честь Дня ВДВ

Сегодня в казанском парке Победы было особенно людно: около пятисот десантников собрались, чтобы отметить День воздушно-десантных войск. Площадь заполнили люди в тельняшках и голубых беретах — многие пришли семьями, с детьми.

Собравшихся поздравил генерал-майор Александр Бородин. Он назвал праздник замечательным и пожелал десантникам крепкого здоровья. «Дорогие друзья, мне очень приятно поздравить вас сегодня с этим замечательным праздником, Днем воздушно-десантных войск!» — приводит его слова корреспондент.

После официальной части началась развлекательная программа: показательные выступления, песни, теплые поздравления от почетных гостей. Ветераны вспоминали годы службы, молодые бойцы — будни учебки.

Митинг в честь Дня ВДВ проходит в парке Победы уже несколько лет. Традиция собираться здесь каждый год стала для казанских десантников хорошим поводом встретиться и вспомнить боевое братство.