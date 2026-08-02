Новости Татарстана

Абдрахманов анонсировал строительство парка "Туганленд" в Татарстане

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане появится «Туганленд» — парк, который задуман как татарская версия «Диснейленда». Анонс сделал инициатор проекта Радик Абдрахманов. По его словам, главная задача — возвести парк, который станет известен на мировом уровне и будет привлекать гостей и туристов со всего света.

«Наша основная глобальная задача — возвести «Туганленд». Это будет своеобразный «Диснейленд», который сможет стать известным на мировом уровне, привлекая гостей и туристов со всего света», — цитирует Абдрахманова «Татар-информ».

Абдрахманов также стоит за проектом «Туган Батыр» — богатыря, который путешествует по миру и взаимодействует с героями разных стран. Авторы хотят укрепить национальную идентичность и продвигать духовно-нравственные ценности через современные медиаформаты. Важно, чтобы у детей были современные национальные герои, которые могли бы стать для них примером.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Кондиционер пахнет сыростью: как почистить его без мастера

Технологии

день назад

Google: ИИ нашел более тысячи уязвимостей Chrome и ускорил выход исправлений

после обработки квартиры инсектицидом что делать

Новости России

день назад

Жёлтые пятна на подушке уйдут без стирки: нужен простой раствор

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

ремонт подлокотников дивана в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Велосипеды запретили в казанском метро: новые правила провоза

Технологии

20 часов назад

Владельцы Pixel жалуются на разрядку даже после июльского патча

Наука

14 часов назад

В Казани ученые со всей России обсудили археологию Волжской Булгарии

Новости России

день назад

Старые пластиковые карты не выбрасывайте: 6 применений дома
Экономика
3 минуты назад

WSJ: пузырь ИИ грозит обвалом рынка из-за $7 трлн вложений

WSJ предупреждает: к 2030 году расходы на дата-...

Интересное в Казани

12 минут назад

Как находить интересные городские мероприятия

Технологии

46 минут назад

ЕС начал консультации с OpenAI и Anthropic из-за инцидентов с ИИ

Новости Казани

51 минуту назад

В казанском парке Победы прошел митинг в честь Дня ВДВ

Новости Казани

13 часов назад

Гендер-пати и шоу «Стрижей»: как прошел праздник «Я выбираю небо» в Казани
В Адыгее раскопки подтвердили существование дре...
Технологии
час назад

В Адыгее раскопки подтвердили существование древнего поселения у могильника

Технологии

14 часов назад

OpenAI обнаружила новые случаи выхода ИИ-агентов за пределы песочницы

Технологии

14 часов назад

Redmi K100 Pro попал на рендер в глубоком красном цвете

Новости Татарстана

15 часов назад

Санникова: При Иванове Татарстан укрепил позиции одного из главных турцентров
«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает