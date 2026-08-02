Абдрахманов анонсировал строительство парка "Туганленд" в Татарстане

В Татарстане появится «Туганленд» — парк, который задуман как татарская версия «Диснейленда». Анонс сделал инициатор проекта Радик Абдрахманов. По его словам, главная задача — возвести парк, который станет известен на мировом уровне и будет привлекать гостей и туристов со всего света.

«Наша основная глобальная задача — возвести «Туганленд». Это будет своеобразный «Диснейленд», который сможет стать известным на мировом уровне, привлекая гостей и туристов со всего света», — цитирует Абдрахманова «Татар-информ».

Абдрахманов также стоит за проектом «Туган Батыр» — богатыря, который путешествует по миру и взаимодействует с героями разных стран. Авторы хотят укрепить национальную идентичность и продвигать духовно-нравственные ценности через современные медиаформаты. Важно, чтобы у детей были современные национальные герои, которые могли бы стать для них примером.