Господдержка по ПДС: почему пришло меньше, чем рассчитывали

Участники программы долгосрочных сбережений начали получать уведомления о начислении господдержки, и часть из них обнаружила, что сумма отличается от ожидаемой. По словам эксперта НПФ «Будущее» Людмилы Логиновой, максимальный размер поддержки — 36 тыс. рублей в год, но итоговая выплата зависит от дохода гражданина и суммы его взносов.

Государство софинансирует взносы по одной из трёх схем. При среднемесячном доходе до 80 тыс. рублей на каждый внесённый рубль добавляется ещё один, при доходе 80–150 тыс. — рубль на каждые два внесённых рубля, при доходе свыше 150 тыс. — рубль на каждые четыре рубля. Чтобы получить максимальные 36 тыс., участнику нужно внести за год соответственно 36, 72 или 144 тыс. рублей, а минимальный взнос для участия в софинансировании составляет 2 тыс. рублей.

Ошибки при самостоятельном расчёте возникают из-за того, что в официальный доход включают не только зарплату, но и премии, доходы от аренды, проценты по вкладам и дивиденды, а учитывается сумма до вычета НДФЛ. Например, зарплата в 100 тыс. рублей до налога превращается в 87 тыс. на руки, но для формулы берутся именно 100 тыс. Не учитываются при этом доходы от продажи имущества, пенсии, маткапитал и алименты.

Если участник отработал неполный год, его суммарный доход всё равно делят на 12 месяцев. Так, при семи месяцах работы с зарплатой 120 тыс. рублей среднемесячный доход окажется 70 тыс., и человек получит максимальный коэффициент один к одному. При обнаружении расхождений стоит обратиться в свой негосударственный пенсионный фонд.