Казанцев просят не скупать бензин впрок из-за ажиотажа на АЗС

В Казани из-за панического спроса на топливо объем поставок на отдельные заправки увеличили, но это не сняло напряжения. Как сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, одна и та же АЗС раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, а теперь этот объем разбирают за 6 часов. Причина — массовый выкуп бензина впрок.

Несмотря на запрет сливать топливо в канистры, водители продолжают это делать. В итоге на заправках выстраиваются километровые очереди, и возникает дефицит, хотя запасов, по словам Галимовой, достаточно. Поставки идут по графику.

Жителей Казани призывают заправляться по потребности и не поддаваться панике. Рустам Минниханов поручил ответственным службам проводить регулярные проверки на АЗС и при выявлении нарушений принимать меры.