Новости Казани

Казанцев просят не скупать бензин впрок из-за ажиотажа на АЗС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Жителей Казани просят не скупать бензин впрок и...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани из-за панического спроса на топливо объем поставок на отдельные заправки увеличили, но это не сняло напряжения. Как сообщила руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова, одна и та же АЗС раньше продавала 15 тонн топлива за сутки, а теперь этот объем разбирают за 6 часов. Причина — массовый выкуп бензина впрок.

Несмотря на запрет сливать топливо в канистры, водители продолжают это делать. В итоге на заправках выстраиваются километровые очереди, и возникает дефицит, хотя запасов, по словам Галимовой, достаточно. Поставки идут по графику.

Жителей Казани призывают заправляться по потребности и не поддаваться панике. Рустам Минниханов поручил ответственным службам проводить регулярные проверки на АЗС и при выявлении нарушений принимать меры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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