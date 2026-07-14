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Жилинспекция Татарстана объяснила причины ржавой воды из крана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Жилинспекция Татарстана объяснила причины появл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Жители многоквартирных домов нередко сталкиваются с ржавой, мутной водой из крана. В Жилинспекции Татарстана рассказали, почему это происходит и что делать.

По словам специалистов, причиной могут быть плановые или аварийные работы на сетях. После гидравлических испытаний, промывки или ремонта вода временно меняет цвет, но после завершения работ становится прежней — достаточно слить ее.

Если ржавая вода идет только в одной квартире, проблема может быть внутри: нужно проверить смесители, гибкую подводку и другие коммуникации, за которые отвечает собственник. Если же проблема в стояках или разводке дома, это относится к общему имуществу, и заниматься им должна управляющая организация.

Также на цвет воды влияет состояние наружных сетей водоснабжения — в этом случае устранять причину обязана ресурсоснабжающая организация. При появлении ржавой воды жильцам советуют подать заявку в УК через приложение «Госуслуги Дом» или обратиться напрямую к поставщику ресурса.

Если проблема не решена, можно жаловаться в Жилинспекцию или Роспотребнадзор. При подтверждении несоответствия качества воды нормам можно требовать перерасчет платы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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