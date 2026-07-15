Экономика

Доставка грузов из Китая в Россию подорожала на 15–25% за месяц

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Стоимость автоперевозок из Китая в Россию вырос...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Стоимость перевозки товаров из Китая в Россию фурами за апрель выросла на 15–25%. Рейс по маршруту Шанхай — Москва подорожал с 750 тыс. до 1,1 млн рублей. Причина — не только цены на топливо, но и замедление оборачиваемости машин из-за заторов на АЗС и границах. Сроки доставки увеличились с 12–15 до 20 суток. Каждый день простоя обходится перевозчикам в 13–15 тыс. рублей.

Импортеры начали переориентировать грузы на железную дорогу и море, что вызвало рост цен и там. Доставка контейнеров поездами через Казахстан и Забайкальск подорожала на $150–250, морской фрахт через порты Дальнего Востока — до $400 за большой контейнер. Китайская железная дорога сократила квоты на отправку поездов в Россию.

По прогнозам экспертов, рост тарифов продолжится минимум до конца лета.

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