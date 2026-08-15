Технологии

Ученые выяснили причину запоров у космонавтов в невесомости

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые Копенгагенского университета совместно с NASA установили, что запоры у космонавтов на МКС могут быть связаны с изменениями метаболизма и кишечной микробиоты. Выводы основаны на анализе крови 52 астронавтов, которые провели на станции несколько месяцев. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications, а о работе сообщает Life.ru.

Изменения в организме появляются уже через несколько недель после старта и сохраняются до возвращения на Землю. Исследователи обнаружили повышение уровней метаболитов, которые образуются при переработке белков кишечными бактериями. Это, по мнению ученых, указывает на замедление прохождения пищи по кишечнику.

Кроме того, во время полета концентрация мочевой кислоты в плазме снижалась примерно на десять процентов, а после возвращения восстанавливалась или превышала исходные значения. Также зафиксировано снижение уровня кофеина и метаболитов, связанных с употреблением рыбы и морепродуктов. Авторы считают, что увеличить потребление клетчатки может помочь уменьшить такие изменения.

Недавно космонавты российского сегмента МКС по радиосвязи пообщались с воспитанниками татарстанского лагеря «Космос». Петр Дубров сообщил, что на станции нет комаров, Андрей Федяев рассказал о распорядке дня экипажа, а Анна Кикина поделилась историей об изменениях после первого полета.

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