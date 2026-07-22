Экономика

Правительство выделило 14 млрд рублей на зарплаты бюджетникам в 33 регионах

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство направило 14 млрд рублей на повыш...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Федеральный центр направит 14 млрд рублей на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 33 субъектах РФ. Средства частично компенсируют регионам дополнительные расходы на оплату труда, связанные с увеличением минимального размера оплаты труда.

Поддержку получат территории с высокой долей социально значимых расходов, в том числе республики Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тыва и Хакасия, а также Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области. Финансирование рассчитано на выплату зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений в январе и феврале 2026 года с учётом нового МРОТ.

Средства предназначены для работников образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и других бюджетных отраслей. Дополнительная помощь снизит нагрузку на региональные бюджеты после повышения минимального уровня оплаты труда. Распоряжение о распределении финансирования подписано 22 ноября 2025 года.

В правительстве отметили, что решение обеспечит своевременную выплату зарплат и позволит сохранить финансирование социально значимых направлений без сокращения других расходов. Для бюджетных учреждений это снижает риск задержек выплат и дефицита средств.

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