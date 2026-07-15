Внедрение ИИ может добавить до 8 трлн рублей к ВВП России к 2030 году

Развитие рынка нейросетей способно увеличить ВВП России на 4–8 трлн рублей до 2030 года. Такую оценку привёл старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. По его словам, спрос на мощности центров обработки данных (ЦОД) в ближайшие годы гарантирован.

Средин пояснил, что прогноз основан на двух факторах. Во-первых, полезная мощность существующих дата-центров составляет от 1,2 до 1,8 ГВт — это «физический потолок для ИИ-нагрузки». Во-вторых, темп внедрения нейросетей оказался медленнее, чем ожидалось ранее.

Эксперт отметил, что даже консервативный сценарий требует кратного роста вычислительной базы страны. Поэтому спрос на площадки под ЦОД в ближайшие годы сохранится.