Новости Татарстана

Озеро Каракуль в Нижнекамском районе очистят по федеральной программе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Нижнекамском районе Татарстана озеро Каракуль...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Нижнекамском районе Татарстана планируют очистить озеро Каракуль. Работы проведут в рамках федеральной программы, сообщили в администрации района.

Инициативу озвучили на заседании местных властей. Озеро расположено на территории Нижнекамского района.

Детали программы и сроки очистки пока не раскрываются. Решение о включении водоема в федеральный проект приняли на совещании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

травление клопов в квартире москва цена

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

анализ грунта под фундамент в Москве

Технологии

19 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

16 часов назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram
Экономика
44 минуты назад

ЦБ и Минстрой готовят законопроект о рассрочке на жилье после сдачи дома

ЦБ и Минстрой готовят законопроект, ограничиваю...

Технологии

32 минуты назад

Apple наконец исправила уязвимость в функции «Скрыть мой Email»

Технологии

час назад

В России начались испытания тяжелого дрона «Мотылек» с грузоподъемностью до 300 кг

Технологии

час назад

Минфин США пригрозил санкциями китайским ИИ-компаниям за кражу технологий

Технологии

2 часа назад

Монокоптер научили вращаться для маскировки на любом фоне
35 отелей в Татарстане начали заселять гостей б...
Технологии
2 часа назад

35 отелей в Татарстане начали заселять гостей без паспорта

Технологии

2 часа назад

Технические решения на основе программ получат патентную охрану

Технологии

3 часа назад

В мессенджере MAX началось тестирование историй

Наука

3 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии