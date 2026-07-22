Озеро Каракуль в Нижнекамском районе очистят по федеральной программе
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В Нижнекамском районе Татарстана планируют очистить озеро Каракуль. Работы проведут в рамках федеральной программы, сообщили в администрации района.
Инициативу озвучили на заседании местных властей. Озеро расположено на территории Нижнекамского района.
Детали программы и сроки очистки пока не раскрываются. Решение о включении водоема в федеральный проект приняли на совещании.
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