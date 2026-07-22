С начала года в Татарстане произошло 192 пожара вне лесного фонда
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С января в республике зарегистрировано 192 возгорания, все они случились на землях, не относящихся к лесному фонду. Основные причины — пал травы и хозяйственная деятельность, сообщает «Московский Комсомолец Казань» со ссылкой на главу Минлесхоза Равиля Кузюрова.
Крупных лесных пожаров удалось избежать. Для защиты лесов в регионе развернуто 25 лесопожарных станций и 14 пунктов с инвентарем, задействованы 476 специалистов и более 330 единиц техники. При необходимости к тушению подключаются МЧС и резервисты.
Эти меры реализуются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Уже проложено около 2,4 тысячи километров противопожарных полос, чтобы минимизировать возможный ущерб от огня.
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