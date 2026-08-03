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Сычуаньская опера и «Алиф» выступят на форуме «РОСТКИ» в Казани

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На форуме «РОСТКИ» в Казани покажут Сычуаньскую...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани на форуме «РОСТКИ» культурная программа обещает быть яркой: древняя Сычуаньская опера и спектакль «Алиф», созданный в Китае татарстанскими постановщиками, — такое соседство выглядит неожиданно и привлекает внимание. Сычуаньская опера выйдет на сцену театра имени Камала, а «Алиф» — на площадке MOÑ.

Сычуаньская опера — один из древнейших жанров китайского театра, внесенный в список нематериального наследия. Зрителям представят постановку «Чуань юнь дун фан» с традиционной пластикой и живой музыкой. «Алиф» поставили режиссер Туфан Имамутдинов, хореограф Нурбек Батулла и танцовщик Марсель Нуриев. Они соединили национальные традиции с современным языком театра.

В программе также Дни китайского кино в кинотеатре «Мир», выставки в Казанском Кремле и государственных музеях. Участникам форума покажут новое здание театра, Национальную библиотеку и Центр уникального мастерства.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что культурный обмен между Россией и Китаем становится глубже. Через республику в XVIII–XIX веках проходил Великий чайный путь — историческая связь стран усиливается.

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