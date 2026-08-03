Новости Казани

Многодетные семьи Казани годами ждут не землю, а дороги и коммуникации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Многодетные семьи Казани годами ждут дороги и к...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Многодетные семьи Казани, получившие земельные участки, годами не могут дождаться к ним дорог и коммуникаций. Особенно остро проблема стоит в районе поселка Каймары.

Участники программы получают наделы, но без инфраструктуры они остаются формальностью. Ни подъезда, ни света, ни воды — стройку не начнешь.

В Каймарах ситуация видна невооруженным глазом. Семьям выделяют землю, а потом они вынуждены сами решать, как добраться до своей территории.

Люди годами ждут, когда появятся нормальные дороги и хотя бы минимальные коммуникации. Без этого участки нельзя использовать по назначению.

Родители надеются, что власти обратят внимание на поселок и помогут с инфраструктурой. Вопрос остается открытым.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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