Многодетные семьи Казани годами ждут не землю, а дороги и коммуникации

Многодетные семьи Казани, получившие земельные участки, годами не могут дождаться к ним дорог и коммуникаций. Особенно остро проблема стоит в районе поселка Каймары.

Участники программы получают наделы, но без инфраструктуры они остаются формальностью. Ни подъезда, ни света, ни воды — стройку не начнешь.

В Каймарах ситуация видна невооруженным глазом. Семьям выделяют землю, а потом они вынуждены сами решать, как добраться до своей территории.

Люди годами ждут, когда появятся нормальные дороги и хотя бы минимальные коммуникации. Без этого участки нельзя использовать по назначению.

Родители надеются, что власти обратят внимание на поселок и помогут с инфраструктурой. Вопрос остается открытым.