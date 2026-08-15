Сразу несколько приложений Ozon пропали из Google Play
Из каталога Google Play исчезли приложения Ozon, включая основное приложение маркетплейса и сервисы Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel.
При этом в App Store эти сервисы остаются доступными для скачивания. В Ozon в комментарии ТАСС заявили, что не нарушали правила Google Play. Пользователям Android предложили устанавливать приложения из RuStore, AppGallery и Galaxy Store.
Ранее, 12 августа, из Google Play удалили приложение «Ozon Банка», находящегося под санкциями Евросоюза.
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