Сразу несколько приложений Ozon пропали из Google Play

Из каталога Google Play исчезли приложения Ozon, включая основное приложение маркетплейса и сервисы Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel.

При этом в App Store эти сервисы остаются доступными для скачивания. В Ozon в комментарии ТАСС заявили, что не нарушали правила Google Play. Пользователям Android предложили устанавливать приложения из RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

Ранее, 12 августа, из Google Play удалили приложение «Ozon Банка», находящегося под санкциями Евросоюза.