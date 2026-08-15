Технологии

Сразу несколько приложений Ozon пропали из Google Play

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Из каталога Google Play исчезли приложения Ozon, включая основное приложение маркетплейса и сервисы Ozon Fresh, Ozon Seller, Ozon Job и Ozon Travel.

При этом в App Store эти сервисы остаются доступными для скачивания. В Ozon в комментарии ТАСС заявили, что не нарушали правила Google Play. Пользователям Android предложили устанавливать приложения из RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

Ранее, 12 августа, из Google Play удалили приложение «Ozon Банка», находящегося под санкциями Евросоюза.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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