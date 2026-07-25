Число компаний – участниц «Гонки Героев» выросло в полтора раза

В Менделеевске сегодня стартовала пятая, юбилейная «Гонка Героев: От рассвета до заката!». Число компаний-участниц за год подскочило с чуть более 300 до 450. Об этом сообщил вице-премьер Татарстана Олег Коробченко.

«Это мероприятие объединяет работников и предприятия, делает сильнее. Это не просто праздник, а командообразование», — подчеркнул министр.

Участникам предстоит одолеть трассу длиной больше 12 километров с почти 50 препятствиями. Организаторы обещают ледяную воду, вертолет, тепловоз, вагоны и даже трамвай Пастернака. После гонки все эти объекты останутся в городе и превратятся в арт-объекты, пообещал глава района Роберт Искандаров.

Мероприятие обещает собрать около 15 тысяч зрителей. Забег проходит в стилистике фильма «От рассвета до заката».