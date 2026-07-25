Главный врач вьетнамского госпиталя «Там Ань» Чан Куанг Бинь в интервью «Вестям» рассказал о тесном сотрудничестве с Россией в области ядерной медицины. По его словам, это взаимодействие стало основой для стратегического партнерства систем здравоохранения двух стран.

В госпитале около года назад открыли Центр лучевой терапии. За это время наладились связи с российскими коллегами, что дает доступ к передовым методам лечения, включая протонную терапию, иммунотерапию и мРНК-вакцины от рака.

Ежегодно во Вьетнаме выявляют около 180 тысяч случаев рака. Заведующий отделением радиотерапии и ядерной медицины госпиталя Нгуен Тхе Хиен отметил, что за последние 30 лет число онкобольных выросло втрое из-за старения населения и улучшения диагностики.

Сотрудничество выходит на новый уровень: принято решение о строительстве первой атомной электростанции большой мощности и Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.