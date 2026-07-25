Технологии

Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в ядерной медицине

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Главный врач вьетнамского госпиталя «Там Ань» Чан Куанг Бинь в интервью «Вестям» рассказал о тесном сотрудничестве с Россией в области ядерной медицины. По его словам, это взаимодействие стало основой для стратегического партнерства систем здравоохранения двух стран.

В госпитале около года назад открыли Центр лучевой терапии. За это время наладились связи с российскими коллегами, что дает доступ к передовым методам лечения, включая протонную терапию, иммунотерапию и мРНК-вакцины от рака.

Ежегодно во Вьетнаме выявляют около 180 тысяч случаев рака. Заведующий отделением радиотерапии и ядерной медицины госпиталя Нгуен Тхе Хиен отметил, что за последние 30 лет число онкобольных выросло втрое из-за старения населения и улучшения диагностики.

Сотрудничество выходит на новый уровень: принято решение о строительстве первой атомной электростанции большой мощности и Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Технологии

день назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

как избавиться от тараканов в квартире самостоятельно народными средствами

Технологии

5 часов назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Интересное в Казани

2 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

"конькобежный спорт занятие в Москве"

Новости России

день назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Кулинария

8 часов назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Технологии

день назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы

Технологии

3 часа назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub
Криминал
41 минуту назад

В Татарстане раскрыли все убийства за полгода

В Татарстане за первое полугодие 2026 года раск...

Технологии

6 минут назад

Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в ядерной медицине

Новости Татарстана

15 минут назад

Число компаний – участниц «Гонки Героев» выросло в полтора раза

Новости России

2 часа назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

Технологии

3 часа назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub
Подземный переход на Ямашева вновь затопило: жи...
Новости Казани
час назад

Подземный переход на Ямашева вновь затопило: жители жалуются на запах и лужи

Технологии

3 часа назад

Patreon увольняет 20% сотрудников и делает ставку на ИИ

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане стало меньше желающих сменить фамилию, имя и отчество

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов – аграриям: вопрос с топливом решен
«Школьный список покупок как задача со множеств...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат