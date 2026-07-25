Экспорт бензина из России останется под запретом до конца года
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Правительство продлило ограничения на вывоз бензина за рубеж до конца текущего года. Запрет распространяется как на производителей топлива, так и на обычных поставщиков.
Экспорт дизеля, напротив, планируется возобновить после стабилизации рынка. Принятые меры призваны не допустить избытка продукции на нефтеперерабатывающих заводах и сохранить их объемы производства.
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