Экономика

Экспорт бензина из России останется под запретом до конца года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Правительство России продлило запрет на экспорт...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Правительство продлило ограничения на вывоз бензина за рубеж до конца текущего года. Запрет распространяется как на производителей топлива, так и на обычных поставщиков.

Экспорт дизеля, напротив, планируется возобновить после стабилизации рынка. Принятые меры призваны не допустить избытка продукции на нефтеперерабатывающих заводах и сохранить их объемы производства.

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