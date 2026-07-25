Новости Казани

Подземный переход на Ямашева вновь затопило: жители жалуются на запах и лужи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В подземном переходе на Ямашева снова потоп: жи...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Подземный переход на улице Ямашева снова превратился в болото. Жители Казани жалуются на лужи и запах. По словам горожан, вода стоит уже несколько дней, а неприятный запах усиливается. Лужи разного размера, некоторые просто огромные. Запах сырости и канализации мешает прохожим. Люди вынуждены обходить переход стороной или рисковать, перепрыгивая через лужи. Особенно тяжело пожилым и мамам с колясками. Казанцы просят администрацию города принять меры — выяснить причину подтопления и устранить последствия. Проблема повторяется регулярно, и жители устали от этого. Пока официальных комментариев от властей не поступало. Переход находится в оживленном месте, поэтому страдают многие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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