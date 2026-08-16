Технологии

СПбГУ создал первую автоматизированную систему поиска канцерогенов в воде и чае

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Санкт-Петербургском государственном университете вместе с международным коллективом создали первую в мире полностью автоматизированную систему для поиска полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Эти токсичные загрязнители обладают канцерогенными свойствами и могут присутствовать в воде и пищевых продуктах, включая чай.

Разработка основана на вращающейся дисковой сорбционной экстракции (RDSE). На пористый диск из политетрафторэтилена наносят растворитель из тимола и карвона, после чего диск вращается в образце воды, собирая вредные вещества. Затем система автоматически смывает их в анализатор для высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Технология способна зафиксировать несколько миллионных долей грамма вредных веществ на литр. Этого достаточно для контроля питьевой воды и продуктов. Используемые растворители нетоксичны и биоразлагаемы, поэтому метод безопасен для окружающей среды. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и опубликовано в журнале Talanta.

Профессор кафедры аналитической химии СПбГУ, лауреат премии Президента РФ для молодых учёных Андрей Шишов пояснил, что суть метода — в объединении пористого диска с эвтектическим растворителем и автоматической динамической проточной платформы. После экстракции система сама переключается на подачу растворителя и направляет сконцентрированные аналиты в хроматограф. О разработке сообщает Ferra.ru.

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