Технологии

Представлен iQOO Z11 с Dimensity 7500 Turbo и батареей 7050 мА·ч

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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iQOO официально представила смартфон Z11. Новинка работает на чипе MediaTek Dimensity 7500 Turbo, изготовленном по 4-нм техпроцессу. Экран — 6,83-дюймовый AMOLED с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Производитель заявляет, что в AnTuTu аппарат набирает 1 202 592 балла. По сравнению с предыдущей моделью Z10 плавность выросла на 15%, а энергопотребление снизилось на 25%. Для охлаждения используется испарительная камера площадью 3800 мм². Доступны версии с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.79, а также 8-мегапиксельную ультраширокоугольную с f/2.2. Фронтальная — 32 Мп. Аккумулятор BlueVolt ёмкостью 7050 мА·ч поддерживает проводную зарядку 44 Вт: за 10 минут уровень поднимается с 1% до 17%, за полчаса — до 44%.

Корпус имеет толщину 7,99 мм и весит 199 граммов, защита — IP68/IP69. Смартфон выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. Работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16, и по заявлению iQOO, плавность сохранится в течение 60 месяцев. Новинка доступна в цветах Aurora Green и Celestial Blue, а в Индии цены стартуют с 34 999 рупий (около 31 000 рублей).

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