Минниханов и Собянин 20 августа приедут в Набережные Челны

20 августа в Набережные Челны с рабочим визитом приедут раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин. В программе — осмотр производственных площадок и работа в исполкоме города. Высокие гости планируют посетить несколько предприятий, чтобы лично оценить их работу, а затем встретиться с руководством исполкома для обсуждения перспектив сотрудничества.

Помимо глав регионов, в мероприятиях участвуют представители республиканского минпромторга и руководители исполкома Челнов. Они вместе осмотрят производства и примут участие в совещании, где обсудят вопросы промышленности и сотрудничества.

Организаторы пока не раскрывают полную программу визита. Известно, что мероприятия пройдут 20 августа в течение дня. Подробности и итоги встречи появятся позже.