Firefox начал поддерживать облачный гейминг GeForce Now на Windows

Пользователи браузера Firefox на компьютерах с Windows получили доступ к облачному геймингу Nvidia GeForce Now. Официальное объявление сделали в Mozilla: компания несколько месяцев сотрудничала с NVIDIA, чтобы реализовать поддержку сервиса.

GeForce Now работает по принципу потоковой передачи: все вычисления выполняются на серверах NVIDIA, а на экран пользователя транслируется готовое видео. Через сервис доступно более 2000 игр из библиотек Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox PC Game Pass и Ubisoft Connect.

Ранее GeForce Now был доступен в Chrome, Edge, Safari и Opera — теперь к ним присоединился Firefox. В Mozilla отметили, что пользователи давно просили добавить поддержку сервиса, и работа над этим заняла несколько месяцев.