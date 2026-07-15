Спрос на внутренний туризм в России снизился на 3% в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года количество туристических поездок по России сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 40,1 млн. Годом ранее, напротив, был зафиксирован рост на 7% (41,4 млн поездок). Такие данные привел вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

В Минэкономразвития подтвердили ухудшение ситуации. По словам представителя ведомства, в июне число бронирований снизилось примерно на 4% год к году. При этом в январе – мае количество турпоездок выросло на 6,2% — до 34,2 млн.

Ряд участников рынка оценивают падение спроса еще более значительно. В Travelata.ru сообщили о снижении числа бронирований туров по стране на 31% за первые шесть месяцев. В «Слетать.ру» сокращение составило 22,5%, в туроператоре «Алеан» — 10%. В OneTwoTrip отметили, что доля бронирований отелей внутри России уменьшилась на 1 процентный пункт — до 68%.