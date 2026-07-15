Кратковременный рост спроса почти не повлиял на цены – исследование Домклик и Центра финансовой аналитики

Темп роста цен на первичную недвижимость остался в июне на низком уровне (0,4%), тогда как на готовую цены второй месяц подряд растут на 1%. Наблюдавшийся в конце 2025 года период разогрева рынка завершен, и даже кратковременный рост спроса во второй половине июня не изменил ситуацию. За месяц цена «квадрата» в новостройках увеличилась до 190,2 тыс. руб., в готовом жилье – до 127,2 тыс. руб. Годовой рост составил 8,8% и 9,9% соответственно. «Свежая» вторичка продолжает успешно конкурировать с первичным жильем. Цена «квадрата» в домах, построенных за последние десять лет, лишь на 3,9 % ниже, чем в новостройках. Медианная стоимость квадратного метра в таком жилье составила в июне 182,8 тыс. руб. С учетом низкой базы апреля-июня 2025 г. годовой темп роста этого сегмента можно оценить в 20%, что существенно выше роста цен в новостройках.

На динамику цен будут все сильнее влиять проблемы застройщиков: скорость продаж лишь незначительно выросла перед ожидавшимся вводом дифференцированных ставок по семейной ипотеке, объем непроданного жилья остался на рекордно высоком уровне, а на каждый метр стройки приходится уже почти 89 тыс. руб. кредитных средств.

Небольшое ускорение роста цен на новостройки в июне связано с мини-ажиотажем, который случился в конце месяца перед анонсированной на 1 июля (но так и не случившейся) дифференциацией ставок по семейной ипотеке.

Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (408,4 тыс. руб. за м2), Санкт-Петербург (271,4 тыс. руб.), Московская область (228,8 тыс. руб.), Республика Татарстан (197,0 тыс. руб.) и Нижегородская область (186,0 тыс. руб.). При этом в последних трех регионах цены в июне снизились.

Самые высокие годовые темпы роста отмечены в Московской области (20,0%), Москве (13,7%) и Самарской области (13,2%).

За год цены выросли во всех крупнейших регионах, кроме Краснодарского края (-0,4%).

Объем непроданного жилья в текущем строительстве остался на рекордно высоких уровнях – 83 млн м2 против 83,1 млн м2 в мае. Таким образом, короткий период ажиотажного спроса на новостройки во второй половине июня не улучшил ситуацию с продажами.

Уровень покрытия задолженности застройщиков счетами эскроу вновь упал до исторического минимума (70,0%), а задолженность в пересчете на метр стройки вновь побила рекорд, составив 89,1 тыс. руб.

Средняя стоимость м2 на рынке вторичного жилья выросла на 1% до 127,2 тыс. руб. За 12 месяцев цены выросли на 9,9%, больше чем на первичном рынке (8,8%).

Позиции сегмента вторичного жилья продолжают укрепляться, и цены на готовое жилье, скорее всего, продолжат расти быстрее цен на новостройки.

Наибольшая стоимость готовых квартир – в Москве и Санкт-Петербурге, где цена за м2 составляет 354,7 тыс. руб. и 229,4 тыс. руб. соответственно. Далее следуют Московская область (166,5 тыс. руб.), Краснодарский край (145,7 тыс. руб.) и Ленинградская область (145,0 тыс. руб.).