Новости Татарстана

Более 5,5 тысячи татарстанцев получили пенсию по старости автоматически

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С начала года 5560 жителям Татарстана назначили пенсию по старости в автоматическом режиме. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по республике.

Для оформления выплаты не нужно лично подавать заявление и собирать справки. Достаточно проверить информацию в своем индивидуальном лицевом счете на портале «Госуслуги» и подтвердить согласие на автоматическое назначение. Уведомление придет в личный кабинет. Способ доставки пенсии — через банк или почту — каждый выбирает сам.

«Мы стремимся сделать государственные услуги максимально удобными и быстрыми. Автоматическое назначение пенсии — яркий пример такого подхода. Гражданину не нужно тратить время на визиты в клиентскую службу и сбор документов. Достаточно проверить данные в своем ИЛС — и пенсия будет оформлена в течение нескольких часов», — отметил управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин.

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