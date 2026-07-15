В Казани объявили отбой воздушной тревоги
В Казани отменили режим ракетной опасности, который действовал с 04:07 до 04:58. По громкоговорителям жителям сообщили: «Отбой воздушной тревоги, угроза миновала, покиньте укрытия».
Ранее сирены звучали и в других регионах России. Всего меры предосторожности вводили в девяти субъектах.
Напомним, что атаки беспилотников повлияли на систему безопасности Татарстана. Минцифры республики совместно с операторами строит новые вышки, однако процесс тормозят опасения жителей по поводу облучения и отставание темпов строительства.
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