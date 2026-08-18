Скалолазание в третьем триместре не повысило риск осложнений беременности

Опрос, опубликованный в журнале Sports Medicine, показал, что активные занятия скалолазанием в третьем триместре беременности не связаны с ростом вероятности осложнений, о которых сообщали сами женщины. В работе приняли участие 692 скалолазки из разных стран.

Исследование проводилось под руководством Марджи Дэвенпорт из Альбертского университета. С мая по октябрь 2024 года женщины старше 18 лет заполняли онлайн-анкету, указывая период беременности, когда они занимались скалолазанием наиболее интенсивно. Средний возраст участниц составил 34,7 года, 34,2% из них проживали в США, 14,1% — в Германии, 13,3% — в Великобритании.

За 63 972 часа скалолазания у участниц произошло 155 падений, что соответствует 0,03 неблагоприятного события на 1000 часов. Ученые не обнаружили значимых различий в состоянии здоровья между теми, кто завершил занятия до 27 недель беременности, и теми, кто продолжал тренировки.

Большинство женщин (96%) остались «довольны» или «очень довольны» тем, что не бросили спорт. У этих участниц психическое и эмоциональное состояние улучшилось или осталось прежним. К скалолазанию они возвращались в среднем через 2,7 месяца после родов.