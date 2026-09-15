Новости Татарстана

Россиянку не пустили на рейс в Китай из-за зеркального фото в паспорте

Служба новостей Автор статьи
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Туристке из России не разрешили сесть на самолет из Казани в Китай после проверки заграничного паспорта. По словам девушки, причиной стало зеркальное отображение родинок на фотографии в документе. Об этом она рассказала в социальных сетях, а видео опубликовал Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Анастасия собиралась провести день рождения в Шанхае. Однако в аэропорту Казани пограничник изъял ее пятилетний загранпаспорт и сообщил, что считает его недействительным. На снимке родинки оказались с противоположной стороны лица по сравнению с их реальным расположением.

Туристка утверждает, что сотрудник пограничной службы объяснил решение новой поправкой, принятой в июне. При этом девушка использовала этот паспорт около четырех лет и неоднократно выезжала с ним за границу, включая поездки в Китай.

Фотография в документе была сделана с помощью фронтальной камеры телефона. По словам россиянки, камера зеркально отображает изображение, из-за чего расположение родинок на снимке отличается от реального. При оформлении паспорта на это обстоятельство внимания не обратили.

Пограничник рекомендовал обратиться в МВД и оформить новый документ в кратчайшие сроки. В ведомстве, однако, сообщили, что заменить паспорт в день обращения не получится.

Как пишет Lenta.ru, ранее этой россиянке также отказали во въезде в Израиль. Тогда причиной стало наличие рублей в ее кошельке, после чего путешественнице пришлось провести два дня в аэропорту Тель-Авива, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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