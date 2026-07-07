Проект реставрации дома-музея Каюма Насыри одобрен
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Казани получил положительное заключение госэкспертизы проект реставрации дома, где жил и умер татарский просветитель Каюм Насыри. Здание находится на улице Парижской Коммуны, 35.
Заказчиком выступает Национальный музей Татарстана, техническим заказчиком — ГБУ «Главстрой РТ». На работы выделено более 40 миллионов рублей. Планируется благоустроить территорию, реконструировать теплосети и наружные сети, установить вентиляцию, водоснабжение и электрооборудование.
Внешний облик здания восстановят таким, каким он был в 1970-х годах. На первом этаже разместятся мемориальная комната, выставочный зал, вестибюль, гардероб, касса с зоной сувениров и санузел. На втором этаже — экспозиционно-выставочный зал, фойе, кабинет директора и комната сотрудников.
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