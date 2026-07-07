Проект реставрации дома-музея Каюма Насыри одобрен

В Казани получил положительное заключение госэкспертизы проект реставрации дома, где жил и умер татарский просветитель Каюм Насыри. Здание находится на улице Парижской Коммуны, 35.

Заказчиком выступает Национальный музей Татарстана, техническим заказчиком — ГБУ «Главстрой РТ». На работы выделено более 40 миллионов рублей. Планируется благоустроить территорию, реконструировать теплосети и наружные сети, установить вентиляцию, водоснабжение и электрооборудование.

Внешний облик здания восстановят таким, каким он был в 1970-х годах. На первом этаже разместятся мемориальная комната, выставочный зал, вестибюль, гардероб, касса с зоной сувениров и санузел. На втором этаже — экспозиционно-выставочный зал, фойе, кабинет директора и комната сотрудников.