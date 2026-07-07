Интересное в Казани

Проект реставрации дома-музея Каюма Насыри одобрен

Служба новостей Автор статьи
Проект реставрации дома-музея Каюма Насыри в Ка...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Казани получил положительное заключение госэкспертизы проект реставрации дома, где жил и умер татарский просветитель Каюм Насыри. Здание находится на улице Парижской Коммуны, 35.

Заказчиком выступает Национальный музей Татарстана, техническим заказчиком — ГБУ «Главстрой РТ». На работы выделено более 40 миллионов рублей. Планируется благоустроить территорию, реконструировать теплосети и наружные сети, установить вентиляцию, водоснабжение и электрооборудование.

Внешний облик здания восстановят таким, каким он был в 1970-х годах. На первом этаже разместятся мемориальная комната, выставочный зал, вестибюль, гардероб, касса с зоной сувениров и санузел. На втором этаже — экспозиционно-выставочный зал, фойе, кабинет директора и комната сотрудников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

сколько яиц может отложить таракан

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Важное в РТ

19 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

временный татуаж в Москве

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Гороскопы

15 часов назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Наука
4 минуты назад

Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет 2 типа

Шведские ученые выявили девять видов бактерий, ...

Технологии

56 минут назад

Ижевская компания представила на ИННОПРОМ-2026 цифровую экосистему БПЛА

Технологии

час назад

Эксперт объяснил, почему северяне чувствуют боль от покупок

Новости Татарстана

час назад

Жара и грозы: погода в Татарстане 8 июля

Наука

час назад

Найдены мягкие ткани морских лилий возрастом 450 млн лет
Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для...
Наука
23 минуты назад

Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для сохранения свежести продуктов

Технологии

час назад

Работодатели перестают доплачивать за навык работы с нейросетями

Технологии

час назад

Минниханов обязал госслужащих Татарстана учиться работе с ИИ

Новости Татарстана

2 часа назад

Госзакупки в Татарстане сэкономили бюджету почти 80 млн рублей
Шаг к совершенству: современные решения для кра...
Гид по Казани
6 дней назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног