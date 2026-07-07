Наука

Найдены мягкие ткани морских лилий возрастом 450 млн лет

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Палеонтологи из Оклахомского университета обнар...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученые из Оклахомского университета обнаружили редчайший образец мягких тканей морской лилии вида Dendrocrinus simcoensis, возраст которого превышает 450 млн лет. Это лишь второй известный науке случай сохранения таких тканей у древних иглокожих и самый древний из всех. О находке 6 июля сообщил журнал Phys.org.

Обнаруженные амбулакральные ножки — трубчатые органы, с помощью которых морские лилии питались и взаимодействовали с течениями. Эти ткани на 200 млн лет старше самых древних динозавров. Их структура позволяет палеонтологам судить о среде обитания и способах добычи пищи, подобно тому, как форма зубов млекопитающих указывает на их рацион.

Соавтор исследования Дэвид Райт пояснил, что амбулакральные ножки криноидей, используемые для питания, можно рассматривать аналогично зубам млекопитающих. Различия в их строении, по его словам, свидетельствуют о среде обитания вида и его пищевых привычках.

Морские лилии, родственники морских звезд, были одними из первых организмов, процветавших в древнейших коралловых рифах Земли. Каждое такое открытие расширяет возможности для реконструкции океанских экосистем, существовавших задолго до появления сухопутных животных и растений.

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