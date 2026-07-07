Технологии

Минниханов обязал госслужащих Татарстана учиться работе с ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Рустам Минниханов поручил всем госслужащим Тата...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем сотрудникам республиканских министерств и муниципалитетов пройти обязательное обучение основам искусственного интеллекта. Об этом он заявил на встрече с участниками программы «Кадры для экономики будущего» в казанском кампусе «Школа 21».

«Мною дано поручение об обязательном персональном обучении основам работы с ИИ сотрудников всех республиканских министерств и муниципалитетов, чтобы эти технологии стали реальным рабочим инструментом», — подчеркнул Минниханов.

Ранее, в январе, глава Минцифры Татарстана Илья Начвин представил пятилетнюю программу развития ИИ. Он отметил, что к 2030 году искусственный интеллект должен внедриться во все отрасли республики, формируя новую культуру госуправления, где ИИ берет на себя рутину, а человек принимает решения.

Кроме того, в госучреждениях и школах республики планируется запустить сервис на базе ИИ. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок с начальной ценой контракта 152 млн рублей.

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