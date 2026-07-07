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Госзакупки в Татарстане сэкономили бюджету почти 80 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Централизованные госзакупки в Татарстане за пер...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Почти 80 млн рублей удалось сэкономить бюджету Татарстана за первое полугодие 2026 года благодаря централизованным закупкам. Об этом на совещании рассказал председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Ведомство провело 241 централизованную закупку на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Конкурентные процедуры позволили снизить расходы на 5,04%, экономия составила 78,9 млн рублей.

Среди закупленных товаров — автомобили, оргтехника, компьютеры, бумага, бензин и дизельное топливо. Наибольшее снижение цены зафиксировано на услуги страхования — почти 73%. Также подешевели компьютерная техника и изделия легкой промышленности.

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