Технологии

Samsung выпустит премиальные наушники Galaxy H1 в 2027 году

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Samsung планирует выпустить полноразмерные наушники высокого класса. В приложении Galaxy Wearable обнаружили ссылки на устройство с рабочим названием Galaxy H1. По данным SamMobile, релиз запланирован на 2027 год.

Судя по всему, новинка получит поддержку Bluetooth 6.0, фирменный аудиокодек SSC UHQ и систему активного шумоподавления. Если верить значкам, внешне наушники будут похожи на Sony WH-1000XM6 или Apple AirPods Max 2.

Последняя подобная модель Samsung, Level Over, вышла в 2014 году. Данные о Galaxy H1 получены из утечки в приложении Galaxy Wearable, официального анонса еще не было.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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