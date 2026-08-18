Samsung выпустит премиальные наушники Galaxy H1 в 2027 году

Samsung планирует выпустить полноразмерные наушники высокого класса. В приложении Galaxy Wearable обнаружили ссылки на устройство с рабочим названием Galaxy H1. По данным SamMobile, релиз запланирован на 2027 год.

Судя по всему, новинка получит поддержку Bluetooth 6.0, фирменный аудиокодек SSC UHQ и систему активного шумоподавления. Если верить значкам, внешне наушники будут похожи на Sony WH-1000XM6 или Apple AirPods Max 2.

Последняя подобная модель Samsung, Level Over, вышла в 2014 году. Данные о Galaxy H1 получены из утечки в приложении Galaxy Wearable, официального анонса еще не было.