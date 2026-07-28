Из-за центра Загитовой в Казани отключат воду в 600 домах

Более 600 домов в Вахитовском районе Казани останутся без воды на двое суток — 4 и 5 августа. Причина — подключение к сетям строящегося центра фигурного катания, который возводят при участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

На ситуацию обратил внимание Telegram-канал Mash Iptash. По данным канала, отключение затронет тысячи горожан. Коммунальные службы пообещали организовать подвоз воды для всех пострадавших.

Примечательно, что год назад власти Татарстана не одобрили строительство школы для Загитовой. Теперь центр всё-таки появится, но ценой временных неудобств для местных жителей. Точные границы отключения пока не называются, но коммунальщики уверяют: воду будут подвозить в каждый двор.