Минэкологии Татарстана проверило воздух в Челнах после жалоб на запах
Неприятный запах держался в Набережных Челнах несколько дней. Жители массово жаловались через систему «Народный контроль» — и реакция не заставила себя ждать.
Специалисты минэкологии Татарстана выехали на место с передвижной лабораторией. Они провели замеры качества воздуха в нескольких точках города. Передвижная эколаборатория позволяет оперативно измерять концентрации загрязняющих веществ прямо на месте.
Такие выезды стали регулярными после запуска системы «Народный контроль»: жители могут быстро сообщить о проблеме, а власти — отреагировать. Официальные результаты проверки пока не обнародованы.
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