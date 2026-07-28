Минэкологии Татарстана проверило воздух в Челнах после жалоб на запах

Неприятный запах держался в Набережных Челнах несколько дней. Жители массово жаловались через систему «Народный контроль» — и реакция не заставила себя ждать.

Специалисты минэкологии Татарстана выехали на место с передвижной лабораторией. Они провели замеры качества воздуха в нескольких точках города. Передвижная эколаборатория позволяет оперативно измерять концентрации загрязняющих веществ прямо на месте.

Такие выезды стали регулярными после запуска системы «Народный контроль»: жители могут быстро сообщить о проблеме, а власти — отреагировать. Официальные результаты проверки пока не обнародованы.