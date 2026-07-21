Татарстанцы останутся без дополнительного выходного в августе 2026

В 2026 году жители Татарстана не получат дополнительного выходного в честь Дня Республики. Праздничная дата, 30 августа, выпадает на воскресенье, и законодательство не предусматривает переноса отдыха на понедельник. Так что сокращенной рабочей недели в конце лета не будет.

Министерство труда и социальной защиты региона сообщило: для работников с пятидневной рабочей неделей в августе 2026 года действует стандартный производственный календарь. Никаких дополнительных выходных — только обычные субботы и воскресенья. Причина проста: День Республики совпадает с выходным днем.

Напомним, в Казани готовятся к празднованию 447-летия явления Казанской иконы Божией Матери. С 20 по 21 июля в столице Татарстана пройдут торжественные богослужения, крестный ход, освящение восстановленного храма и праздничный концерт.