Шагающий робот из Китая способен нести тонну груза и работать двое суток

Китайская компания представила шагающего робота QiJi-T1000, который может перевозить до тонны груза и работать без подзарядки 48 часов. Это рекордные показатели для машин такого класса.

Робот оснащён суставами с крутящим моментом 2000 Нм — в пять раз больше, чем у конкурентов. Благодаря этому он способен передвигаться по песку, льду, снегу и крутым склонам, куда не проедет колёсная техника.

Разработчики планируют использовать «стального мустанга» для доставки медикаментов и оборудования в зоны стихийных бедствий, а также в туризме — для перевозки пассажиров по пересечённой местности. Правда, скорость у робота невысокая, зато устойчивость отличная.

Китайцы уже ведут переговоры с российскими партнёрами. Поставки QiJi-T1000 в РФ могут начаться во второй половине года, сразу после старта международных продаж. Базовая цена на внутреннем рынке — около 300 тысяч юаней (примерно 44 тысячи долларов). Параллельно инженеры работают над гибридной версией с колёсами на конечностях для увеличения скорости на ровных участках.