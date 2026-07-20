Технологии

Шагающий робот из Китая способен нести тонну груза и работать двое суток

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайская компания представила шагающего робота QiJi-T1000, который может перевозить до тонны груза и работать без подзарядки 48 часов. Это рекордные показатели для машин такого класса.

Робот оснащён суставами с крутящим моментом 2000 Нм — в пять раз больше, чем у конкурентов. Благодаря этому он способен передвигаться по песку, льду, снегу и крутым склонам, куда не проедет колёсная техника.

Разработчики планируют использовать «стального мустанга» для доставки медикаментов и оборудования в зоны стихийных бедствий, а также в туризме — для перевозки пассажиров по пересечённой местности. Правда, скорость у робота невысокая, зато устойчивость отличная.

Китайцы уже ведут переговоры с российскими партнёрами. Поставки QiJi-T1000 в РФ могут начаться во второй половине года, сразу после старта международных продаж. Базовая цена на внутреннем рынке — около 300 тысяч юаней (примерно 44 тысячи долларов). Параллельно инженеры работают над гибридной версией с колёсами на конечностях для увеличения скорости на ровных участках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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